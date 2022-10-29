Топливо будет дорожать до 20% в год — НБУ

Рост цен на топливо в Украине значительно замедлялся (до 66,2% в сентябре). Ожидается, что в дальнейшем топливо будет дорожать медленнее — до 20% в год. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за октябрь.

Фото: pixabay.com

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Подробности

Замедление роста цен на горючее объясняется уменьшением цен на нефть в мире и насыщением рынка благодаря налаживанию логистики и возобновлению конкуренции между АЗС.

По данным регулятора, дальше цены на горючее будут сдерживать постепенное снижение мировых цен на нефть. С другой — ожидаемый возврат системы налогообложения горючего на довоенный уровень будет сохранять цены высокими.

«Однако эффекты переноса высоких цен на горючее будут продолжаться и дальше, обусловливая, в частности, подорожание транспортных услуг. Это будет подпитывать всеобщую инфляцию», — говорится в отчете.

Напомним

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, частично возвращающий акцизный налог на горючее.

Источник: МинФин