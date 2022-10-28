Украина ожидает 2,5 млрд евро макрофина от ЕС в ноябре и 0,5 млрд в декабре — глава Минфина

Украина ожидает поступления следующего транша макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 2,5 млрд евро в ноябре 2022 года. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко агентству «Интерфакс-Украина».

Фото: pixabay.com

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Подробности

«Мы по макрофинансовой помощи, которую подписали на 9 млрд евро, получили 3 млрд евро. Сейчас ожидаем 2,5 млрд евро в ноябре и 0,5 млрд евро — в декабре», — сказал глава Минфина.

По его словам, еще относительно 3 млрд евро продолжаются внутренние дебаты в ЕС, в какой форме их предоставить.

«Мы, конечно, говорим, что нам они нужны», — объяснил позицию Украины по поводу указанных последних 3 млрд евро макрофинансовой помощи Марченко.

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Обновленные сроки поступления следующих траншей макрофинпомощи ЕС — 2,5 млрд. евро в ноябре и еще 0,5 млрд. евро в декабре — подтвердил 26 октября генеральный директор бюджетного департамента Еврокомиссии Герт-Ян Купман.

По его словам, в Еврокомиссии уже запланировано финансирование Украины на следующий год согласно заявленным президентом Урсулой фон дер Ляйен ориентирами: по 1,5 млрд евро ежемесячно и 18 млрд евро в год, что покрыло бы почти 50% финансовых потребностей Украины, о которых объявил Минфин.

«Большая часть помощи будет в виде кредитов. Существует мнение, что грантовая помощь лучше. Однако следует отметить, что мы рассматриваем кредиты только с очень продолжительным сроком погашения и длительным льготным периодом», — сказал Купман.

Источник: МинФин