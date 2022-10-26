Влияние отчета Snap на акции компании

Компания Snap представила еще один слабый квартальный отчет. Скорость увеличения ее выручки упала, а итоговая маржинальность не оставляет поводов для оптимистичных настроений, отмечают в LBLV.

Фото: LBLV

Сильнее всего рыночных игроков расстроил именно невысокий прирост выручки фирмы за квартал (6% год к году, до $1,1 миллиарда). Аналитики ждали, что этот показатель увеличится на 7%. Если не учитывать колебаний курсов валют, прирост достиг 8% годовых.

Активная аудитория Snap увеличивается, но могут появиться барьеры

Показатель DAU поднялся на 13 миллионов против прошлого квартала и на 54 миллиона, если сравнивать с минувшим годом, достигнув 360 миллионов (подъем на 4% и 18% соответственно). Итоговое значение на 0,5% превзошло прогнозы. Компания уже привлекла три четверти пользователей 13−34 лет в двух десятках государств. В будущем это может негативно отразиться на темпах роста аудитории.

Пока Snap сохраняет стабильные темпы повышения DAU, прибавляя по 13−15 миллионов каждый квартал.

На Snap давит сжатие рынка рекламы

Показатель усредненной выручки на отдельного пользователя оказался на 1% ниже прогнозов (он рухнул на 10% год к году). Падение спроса фиксировалось в сегменте брендированных рекламных объявлений, а также в сфере коммерции, где выплаты происходят по факту действия.

Уменьшение рынка рекламы, а также открытие у рекламодателей дополнительных направлений для бюджетного распределения (в 2022-м у стриминг-платформ Disney и Netflix появятся собственные рекламные планы) способны еще сильнее уменьшить спрос на рекламные акции в Snap.

Маржинальность Snap не дает простора для позитивных прогнозов

Валовая маржа компании составила 61%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1 процентный пункт благодаря сокращению расходов на инфраструктуру. Убыток Snap по скорректированной EBITDA в прошедшем квартале достиг $57 миллионов (сокращение маржи на 5%), хотя эксперты ждали здесь прибыль в размере $23,2 миллиона (подъем маржи на 2%). Год назад соответствующий показатель увеличился на $152 миллиона, что соответствует 14% маржи.

Интересно, что без коррекции на премирование ценными бумагами показатель EBITDA-маржа равен -35%. Из-за таких больших затрат возникает высокая вероятность, что капитал будет разводняться. Для борьбы с этой отрицательной тенденцией Snap в течение июля-сентября этого года направила $500 миллионов на выкуп своих ценных бумаг (она приобрела обратно 3,1% своих активов, заплатив в среднем $9,75 за акцию). Также она заявила, что проведет еще одну программу buy back аналогичного объема (при текущем значении котировок это 4% от общего количества ценных бумаг).

По итогам квартала Snap смогла выйти на положительный FCF, составивший $18 миллионов (соответствует 2% маржи). Аналитики ждали, что этот показатель будет отрицательным и достигнет -$105 миллионов (просадка маржи на 9%). Год назад FCF упал на $122 миллиона (уменьшение маржи на 11%). Положительный результат здесь достигнут по большей части за счет перемен в рабочем капитале.

Инвесторы остались недовольны отсутствием прогнозов на октябрь-декабрь

Snap ожидает, что ее DAU по итогам четвертого отчетного периода 2022-го составит 375 миллионов (повышение на 18% по сравнению с прошлым годом и на 4% квартал к кварталу). Ожидания фирмы насчет значения MAU оказались на 5 миллионов выше аналитических прогнозов.

Формальных предполагаемых цифр по квартальной выручке Snap не огласила. Усредненный прогноз говорил о $1,37 миллиона (подъем на 7% годовых). Высока вероятность, что итоговый показатель увеличится очень незначительно или вовсе не покажет роста. Компания намерена до конца года оптимизировать штат, сократив пятую часть персонала. В течение июля-сентября этого года численность ее сотрудников уже уменьшилась на 11%.

Сильных драйверов роста для акций Snap в текущем квартале нет

Просадка котировок компании на 30% сейчас видится слишком сильной, но фундаментальных факторов, способных вызвать их подъем, сейчас не наблюдается. С точки зрения технического анализа акции могут отскочить, но для повышения привлекательности для инвесторов ей нужно предоставить доказательства того, что направление тренда сменилось на положительное, сообщают в LBLV.

В сложившихся условиях эксперты рекомендуют удерживать ценные бумаги Snap и указывают их целевую стоимость в перспективе следующих 12 месяцев на уровне $8,2 (подъем на 8% против текущих значений). По их мнению, бизнес Snap сегодня смотрится наименее привлекательно среди всех компаний из той же сферы.

Владислав Папуш, финансовый аналитик LBLV

Источник: МинФин