В Киеве доработают графики веерных отключений электроэнергии

В Киеве будут дорабатываться графики веерных отключений электроэнергии. Об этом сообщает поставщик электроэнергии YASNO на своей странице в Facebook.

Фото: pixabay.com

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Подробности

YASNO не отключает свет и не составляет графики отключений. Но мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помочь коллегам с энергетического фронта, непосредственно формирующим очереди отключений и проводящим их, улучшить графики таких отключений», — говорится в сообщении.

Два ключевых направления доработки

В YASNO заявили, что в настоящее время часть адресов отсутствует в графике, но уже завтра графики будут покрывать практически весь Киев. По этим адресам соответствие отключений к графикам должно быть близко к 100%.

«После обновления мы отдельно известим вас в нашем Telegram-боте YASNO-online», — отметили в компании.

В Киеве есть около 5000 домов, имеющих сложную и специфическую конфигурацию подключения и в таких домах разные квартиры подпадают в разные ветви отключений. Во избежание неясности адреса таких домов будут временно исключены из сервиса проверки графиков отключений.

«Это значит, что если вашего адреса не будет в перечне, то, к сожалению, мы пока не можем вас сориентировать по времени возможных отключений. Решение этой проблемы уже готовится, и мы надеемся, что в ближайшие дни получим уточненную информацию от оператора системы распределения и по таким адресам», — добавил поставщик электроэнергии.

График отключений

Узнать время отключения по вашему адресу можно по этой ссылке.

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Это происходит если в регионе растет уровень потребления, и в этот момент туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений.

«В то же время помните, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет снизить риски принудительных отключений потребителей», — добавили в компании.

Напомним

В последнее время Россия нанесла множество ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего вводятся веерные отключения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ с 10 октября разрушила 30% украинских электростанций.

Источник: МинФин