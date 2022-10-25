Финансы

Курс валют на вечер 24 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 1 минута чтения

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже, европейская валюта подорожала на 10 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

Фото: depositphotos.com

0

673=»296″ data-gtm-vis-has-fired-1698882673=»1″ data-gtm-vis-recent-on-screen-1698882673=»296″ data-gtm-vis-total-visible-time-1698882673=»100″ itemprop=»articleBody»>

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валюта

Открытие 24 октября

Закрытие 24 октября

Изменения

доллар

36,56/36,93

36,56/36,93

0/0

евро

36,01/36,37

36,11/36,47

10/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,15−40,80 грн. Евро покупают за 38,30 грн., а продают за 39,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,35−40,50, евро — 38,80−39,00 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • Доллар
  • Евро
  • Валюта

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Визначився новий прем’єр Великобританії

22 минуты ago

Посол Украины в Австрии: Символика российской войны должна быть запрещена

52 минуты ago

Украина получила девятую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе

1 час ago

Термінове звернення: українські військові записали відео окупантам

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button