Курс валют на вечер 24 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже, европейская валюта подорожала на 10 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Фото: depositphotos.com
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Валюта
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Открытие 24 октября
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Закрытие 24 октября
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Изменения
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доллар
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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евро
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36,01/36,37
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36,11/36,47
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10/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,15−40,80 грн. Евро покупают за 38,30 грн., а продают за 39,50 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,35−40,50, евро — 38,80−39,00 грн.
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Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Доллар
- Евро
- Валюта
Источник: МинФин