Курс валют на вечер 24 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже, европейская валюта подорожала на 10 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

Фото: depositphotos.com

0

673=»296″ data-gtm-vis-has-fired-1698882673=»1″ data-gtm-vis-recent-on-screen-1698882673=»296″ data-gtm-vis-total-visible-time-1698882673=»100″ itemprop=»articleBody»>

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валюта Открытие 24 октября Закрытие 24 октября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 36,01/36,37 36,11/36,47 10/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,15−40,80 грн. Евро покупают за 38,30 грн., а продают за 39,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,35−40,50, евро — 38,80−39,00 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Доллар

Евро

Валюта

Источник: МинФин