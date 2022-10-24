НАБУ сообщило о подозрении главе Счетной палаты Пацкану

Сотрудники НАБУ и САП сообщили народному депутату 8 созыва о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс. грн компенсации за жилье. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

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Что известно

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление властью или служебным положением»).

Правоохранители не уточнили имени подозреваемого, однако, по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о главе Счетной палаты и экс-нардепе Валерии Пацкане.

«Следствие установило, что народный избранник, занимающий в настоящее время одну из руководящих должностей в Счетной палате, в сентябре 2017 года подал в Аппарат В Р заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера.

Однако, как установило следствие, к моменту подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания. Что не помешало ему незаконно получать в течение следующих шести с половиной месяцев 117,65 тыс. грн из бюджета ВР», — говорится в сообщении.

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В целом детективы НАБУ разоблачили на незаконном получении более 4,4 млн грн компенсации за жилье восьми нардепов. По семи делам расследование закончили и направили в ВАКС, который принял решение о шести нардепах.

Сейчас один обвинительный приговор — в отношении экс-нардепа Руслана Сольвара — вступил в законную силу, его приговорили к 3 годам лишения свободы. Еще два экс-нардепа — Александр Черненко и Александр Пресман — пошли на соглашение с обвинением и получили три года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком, также они добровольно возместили 580 тыс. грн и 929 тыс. грн соответственно.

В общей сложности нардепы после разоблачения детективами НАБУ вернули в бюджет более 4,22 млн грн.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин