Финансы

Дефицит бюджета США за 2022 год сократился вдвое — Reuters

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 1 минута чтения

Дефицит бюджета США на 2022 финансовый год сократился вдвое по сравнению с годом ранее до $41,375 трлн из-за уменьшения расходов на помощь covid-19 и рекордных доходов. Об этом сообщает Reuters.

Фото: depositphotos.com

1

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости

Сокращение дефицита

Минфин США заявил, что сокращение дефицита почти на $1,5 трлн является наибольшим улучшением фискальной позиции США за один год, поскольку поступления достигли рекордных $4,896 трлн, что на $850 млрд больше (21%), с 2021 финансовым годом.

Напомним

Финансовый год США завершился 30 сентября, и по его итогам потери страны сократились на $550 млрд.

Однако аналитики утверждают, что дефицит может снова увеличиться из-за введения плана администрации Байдена по прощению студенческой задолженности до $20 000 для бывших студентов колледжа, которые сейчас зарабатывают менее $125 000 в год и менее $250 000 для супружеских пар.

Читайте: Списание студенческих кредитов обойдется бюджету США в $379 млрд в следующие 30 лет

Также неправительственные бюджетные аналитики подсчитали, что план уничтожит широко рекламируемое сокращение дефицита из недавно принятого демократами законопроекта о климате, здравоохранении и финансировании Службы внутренних доходов.

Как писал ранее «Минфин», государственный долг США 4 октября впервые превысил $31 трлн.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

SpaceX не отключила бы Starlink в Украине даже без финансирования Пентагона — Маск

1 час ago

США, Франция и Британия отвергают любой повод рф для эскалации войны

2 часа ago

Этап Кубка мира по плаванию: украинец Романчук завоевал серебро

11 часов ago

Росіяни не повертають дітей батькам з «відпочинку» в рф до Енергодара

12 часов ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button