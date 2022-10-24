Дефицит бюджета США за 2022 год сократился вдвое — Reuters

Дефицит бюджета США на 2022 финансовый год сократился вдвое по сравнению с годом ранее до $41,375 трлн из-за уменьшения расходов на помощь covid-19 и рекордных доходов. Об этом сообщает Reuters.

Фото: depositphotos.com

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Сокращение дефицита

Минфин США заявил, что сокращение дефицита почти на $1,5 трлн является наибольшим улучшением фискальной позиции США за один год, поскольку поступления достигли рекордных $4,896 трлн, что на $850 млрд больше (21%), с 2021 финансовым годом.

Напомним

Финансовый год США завершился 30 сентября, и по его итогам потери страны сократились на $550 млрд.

Однако аналитики утверждают, что дефицит может снова увеличиться из-за введения плана администрации Байдена по прощению студенческой задолженности до $20 000 для бывших студентов колледжа, которые сейчас зарабатывают менее $125 000 в год и менее $250 000 для супружеских пар.

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Также неправительственные бюджетные аналитики подсчитали, что план уничтожит широко рекламируемое сокращение дефицита из недавно принятого демократами законопроекта о климате, здравоохранении и финансировании Службы внутренних доходов.

Как писал ранее «Минфин», государственный долг США 4 октября впервые превысил $31 трлн.

Источник: МинФин