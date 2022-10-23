В нескольких областях Украины возможно введение карантинных ограничений — главный санврач

На Львовщине, Черновицкой и Тернопольской местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассматривают введение мер против распространения covid-19 в этих областях. Об этом в интервью Forbes сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Фото: blagomed.kiev.ua

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Covid наступает

В Украине за неделю с 10 по 16 октября covid-19 заболело более 22 000 человек. Это на 37% меньше, чем неделей раньше.

Однако это может не отражать реальный уровень заболеваемости, поскольку люди стали меньше обращаться к врачам. Число проведенных тестов на covid-19 снизилось на 23%.

«В среднем мы делаем 116 000−120 000 исследований в течение одной недели, еще две-три недели назад этот показатель доходил до 150 000 тестов», — говорит Кузин.

Количество летальных исходов, по его словам, в этом году высоко: за неделю зарегистрировано более 200 смертей от covid-19.

Однако вводить общегосударственный карантин, как это было в 2020—2021 годах, Минздрав не планирует. По словам Кузина, противоэпидемические меры будут внедряться на уровне областей.

Напомним

Сейчас на территории Украины циркулирует штамм «Омикрон». Он более заразен, однако меньшее количество больных требует при лечении использования кислорода.

В мире с декабря 2019 года идет эпидемия covid-19. В Украине первый случай заболевания был зарегистрирован в марте 2020 года. С тех пор, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, в стране было подтверждено более 5 млн случаев covid-19. Из них 108 605 летальные.

Источник: МинФин