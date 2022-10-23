Борис Джонсон поддержали уже более 100 депутатов в соревновании за пост премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы уже получил поддержку более чем 100 депутатов. Это позволяет ему снова претендовать на пост главы британского правительства. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на близкий к Джонсону источник, пишет «Европейская правда».

Фото: slovoidilo.ua

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Поддержка Джонсона

«Бориса Джонсона поддерживают более 100 депутатов парламента, а значит, он может быть включен в избирательный бюллетень», — говорится в сообщении.

По словам политического обозревателя телеканала Лиз Бейтс, публично о поддержке Джонсона заявили 50 депутатов.

«Поэтому следует помнить, что это также может быть частью попытки набрать обороты в этом конкурсе, который проходит в очень короткий период», — сказала она.

В то же время, по данным телеканала, количество депутатов, поддерживающих бывшего министра финансов Риши Сунака, выше.

«В настоящее время лидером является Риши Сунак. У него более 100 сторонников, которые поддерживают его публично, поэтому теперь он знает, что если он вступит в гонку — ни он, ни Борис Джонсон официально этого еще не сделали — он, безусловно, пройдет до следующего этапа», — добавила Бейтс.

Почему в Великобритании снова выборы

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила, что подает в отставку, поскольку не может выполнить полномочия, которые на нее возложены.

Трасс пробыла в должности премьер-министра всего 45 дней — это кратчайший срок пребывания в должности премьера в Великобритании. Она также стала последним премьером, которого утвердила королева Елизавета II.

До этого Трасс была министром иностранных дел. Ее предшественник Борис Джонсон объявил об отставке 7 июля.

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Напомним, Джонсон подал в отставку после того, как из его кабинета массово ушли министры. Он оставался в должности, пока партия Консерваторов на съезде не избрала нового главу, который автоматически возглавил правительство.

По данным The Times, Джонсон хочет снова вернуться на пост главы британского правительства, поэтому планирует принять участие на следующих выборах лидера Консервативной партии, чтобы заменить Лиз Трасс.

Источник: МинФин