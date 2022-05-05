Во Львове хотят национализировать автобусный завод россиян

Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам. Первыми на очереди к национализации стоят здания Львовского автобусного завода. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке.

Фото: dw.com

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Садовый предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода (ЛАЗ).

«Он еще с 1990-х годов принадлежит россиянам», — пояснил мэр.

После национализации на территории ЛАЗА город планирует построить муниципальный индустриальный парк.

Это огромная территория близко к центру города, которая может стать базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, готовые запустить производство электродвигателей. Дорожная к арта уже готова. Ждем решения Кабмина и СНБО», — заявил Садовый.

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Что предшествовало

«Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу», — написал Садовый.

Мэр уточнил, что вся информация о львовских компаниях с российскими владельцами передана в военную администрацию.

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Какое имущество можно национализировать

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих РФ или госкомпаниям агрессора.

Государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, другое имущество (активы), которые находятся или зарегистрированы на территории Украины.

Изъятие российских активов осуществляется без возмещения. Кто попадет в список для дальнейшей конфискации будет определять Кабинет министров.

Источник: МинФин