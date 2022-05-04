Приватбанк будет выпускать платежные карты «Простір»

Приватбанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы «Простір». Об этом говорится в сообщении банка.

Фото: finclub.net

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Как оформить карту

На первом этапе проекта такие карты можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Приватбанк будет выпускать карты «Простір» как обычные карты для выплат.

Пользоваться картами «Простір» от Приватбанка можно для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутриперемещенным лицам. Ими можно оплачивать покупки по всей Украине, обналичивать в банкоматах и переводить деньги по Украине.

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Справка

«Простір» — украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, в которой расчеты за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции осуществляются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной Национальным банком Украины.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин