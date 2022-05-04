Приватбанк будет выпускать платежные карты «Простір»
Приватбанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы «Простір». Об этом говорится в сообщении банка.
Фото: finclub.net
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Как оформить карту
На первом этапе проекта такие карты можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.
Приватбанк будет выпускать карты «Простір» как обычные карты для выплат.
Пользоваться картами «Простір» от Приватбанка можно для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутриперемещенным лицам. Ими можно оплачивать покупки по всей Украине, обналичивать в банкоматах и переводить деньги по Украине.
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Справка
«Простір» — украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, в которой расчеты за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции осуществляются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной Национальным банком Украины.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин