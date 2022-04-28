Главное за четверг: налоги на топливо, потери украинской экономики и налоговые декларации во время войны

Конгресс США проголосовал за то, чтобы направить российские активы на помощь Украине

Палата представителей США приняла законопроект, который призывает президента Джо Байдена продать замороженные предметы роскоши российских подсанкционных олигархов, а средства направить на помощь Украине. За него проголосовали 417 конгрессменов США. Об этом сообщает глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

США изучают возможность передачи Украине замороженных российских резервов.

Декларирование в условиях войны: кто, когда и как должен отчитаться перед налоговой

По действующим правилам в этом году украинцы должны были бы отчитаться по доходам за прошлый год до 2 мая. Но война внесла свои коррективы. Кто и когда должен подавать декларацию, и за какие доходы отчитываться перед государством, выяснял «Минфин».

Потери украинской экономики из-за разрушения инфраструктуры выросли на $3,1 млрд за неделю

По состоянию на 26 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла почти $88 млрд или 2,6 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $3,1 млрд.

Ущерб от разрушенных дорог в Украине достиг 900 млрд грн.

Что будет с Украиной, если война продлится до 2023 года. Реалии мировой экономики, прогноз курса (видео)

Финансовый аналитик Алексей Козырев в новом видео для «Минфина» рассказывает, что будет с Украиной, если война продлится до 2023 года, как сохранить свои сбережения и какой курс доллара стоит ожидать.

Верховная Рада может вернуть налоги на топливо

В Верховной Раде предлагают отменить 7% НДС на ввоз моторного топлива и нулевой акциз на поставку бензина и сжиженного газа. Соответствующий законопроект № 7311 уже зарегистрирован в ВР, пишет Interfax.

Источник: МинФин