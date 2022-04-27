Украина станет экспортировать природный газ уже в ближайшие годы — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что в ближайшие годы Украина станет экспортером природного газа, передает Интерфакс-Украина.

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«Я уверен, что в ближайшие годы Украина станет экспортером природного газа», — сказал Шмыгаль в эфире национального телемарафона. Также он отметил, что в настоящее время у Украины есть возможность собственной добычей обеспечивать свои нужды.

Кроме того, по словам премьера, во время визита в Вашингтон, обсуждал с американскими коллегами вопросы энергетического сотрудничества и вопросы энергетического эмбарго России, а также вопросы диверсификации поставки топлива в Украину.

Напомним

Ранее глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко предупредил, что российские войска срывают работу украинской газотранспортной системы, что может привести к существенному снижению транзита газа в Европейский союз.

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«По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на временно оккупированных территориях», — сообщил он.

Источник: МинФин