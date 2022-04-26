Российские хакеры атакуют простых украинцев. Что делать

Специалисты Госспецсвязи заявили, что российские хакеры совершают все больше кибератак, направленных против обычных украинцев. Кроме того, растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

фото: bbc.com

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Хакеры спекулируют на патриотических темах

«Злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки с целью завладеть учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. В сломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам — сдаваться», — сообщают в Госспецсвязи.

В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.

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Несколько советов пользователям:

Не открывайте письма от неизвестных адресатов.

Не переходите по ссылкам из таких писем и не вводите на страницах со ссылками свои персональные данные.

Включите двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, поддерживающих такую услугу.

Злоумышленники также могут осуществлять рассылку, чтобы шпионить за человеком и его контактами.

«Растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, которые временно выехали за границу. Злоумышленники, которые осуществляют такие рассылки, внимательно следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи», — отмечают в Госспецсвязи.

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Что делать:

Не переходите по ссылкам в таких сообщениях, не оставляйте номера вашей карты, телефона и т. д.

Помните, что получить финансовую помощь от государства можно только в «Дии». Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.

Источник: МинФин