Российские хакеры атакуют простых украинцев. Что делать
Специалисты Госспецсвязи заявили, что российские хакеры совершают все больше кибератак, направленных против обычных украинцев. Кроме того, растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.
фото: bbc.com
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Хакеры спекулируют на патриотических темах
«Злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки с целью завладеть учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. В сломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам — сдаваться», — сообщают в Госспецсвязи.
В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.
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Несколько советов пользователям:
- Не открывайте письма от неизвестных адресатов.
- Не переходите по ссылкам из таких писем и не вводите на страницах со ссылками свои персональные данные.
- Включите двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, поддерживающих такую услугу.
Злоумышленники также могут осуществлять рассылку, чтобы шпионить за человеком и его контактами.
«Растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, которые временно выехали за границу. Злоумышленники, которые осуществляют такие рассылки, внимательно следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи», — отмечают в Госспецсвязи.
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Что делать:
- Не переходите по ссылкам в таких сообщениях, не оставляйте номера вашей карты, телефона и т. д.
- Помните, что получить финансовую помощь от государства можно только в «Дии». Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.
Источник: МинФин