Из Украины вывели более 3 млрд евро во время войны — БЭБ

Во время войны резиденты и нерезиденты Украины вывели в страны Евросоюза валютные средства и ценности на сумму свыше €3 млрд. Об этом сообщают в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

фото: economy.24tv.ua

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Наличка, драгоценные аксессуары и банковские металлы

«С 24 февраля и до сегодняшнего дня граждане Украины и иностранцы перевозят через нашу государственную границу наличные деньги, драгоценные аксессуары и банковские металлы в особо крупных размерах. Часто действуют по предварительному сговору с неустановленными лицами, по согласованному преступному плану, без соответствующего таможенного декларирования», — отметил директор БЭБ Вадим Мельник.

По его словам, переселенцы преследуют цель скрыть незаконно полученную прибыль и осуществить ее дальнейшую легализацию в странах ЕС. Ориентировочная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет свыше €3 млрд.

Случаи незаконного вывоза валюты за границу приобрели значительные размеры.

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«Грязные» деньги

БЭБ проанализировало и уже выявило множество подобных фактов. Сейчас исследуется законность происхождения выведенных средств и их возможная легализация путем перевода или перевозки за границу. В случае установления их незаконного происхождения будут приниматься меры по их аресту и дальнейшему возвращению в Украину.

«Установлены факты, когда физические лица получали средства преступным путем в Украине без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Граждане, вероятно, были участниками схем по минимизации доходов, участниками конвертационных центров, взяточниками и т. д. По предварительным результатам следствия, в большинстве случаев есть признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — комментируют там.

По словам Вадима Мельника, по такой схеме наличные деньги, полученные в Украине, вероятно, преступным путем, без соответствующего острого реагирования правоохранительных органов Украины, де-факто легализуются в Европе. Так грязные деньги вливаются в финансовую систему ЕС и могут использоваться для дальнейшей противозаконной деятельности. В частности, для финансирования войск РФ.

БЭБ ожидает от соседних стран ответа на свои запросы по всем резидентам и нерезидентам Украины, которые декларировали наличные в больших размерах с начала войны.

Источник: МинФин