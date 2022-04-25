Главное за понедельник: $2 миллиарда в день от США, падение биткоина и скачок акций Twitter

Украина просит у США $2 млрд экстренной экономической помощи в месяц

Украина просит администрацию Байдена предоставлять не менее $2 млрд в месяц чрезвычайной экономической помощи. Отсутствие этих выплат может усугубить гуманитарный кризис, вызванный вторжением России, сообщает The Washington Post.

В Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет списки

В апреле многие пользователи сайта «Минфин» жаловались, что не получили помощь в 6,5 тыс. грн по программе єПідтримка, хотя отведенное для ее зачисления время уже прошло. Сейчас, объясняют специалисты Приватбанка, есть задержки в финансировании программы, а потому следует подождать. Кроме этого, в банке сообщили, что есть некоторые вопросы по спискам граждан, которые предоставила Государственная налоговая служба.

Биткоин упал ниже $38 500 и обновил локальный минимум

В понедельник, 25 апреля, котировки первой криптовалюты обновили локальный минимум на отметке $38 250 (на бирже Binance). Ethereum подешевел на 4,3%. Из топ-10 по капитализации заметнее остальных упали Polkadot (DOT) и XRP — на 7,9%.

Акции Twitter выросли на 4% на новостях о переговорах совета директоров с Маском

Акции Twitter выросли более чем на 4% на предрыночных торгах в понедельник, после того как ряд СМИ сообщил, что Маск и Совет директоров близки к заключению соглашения по приобретению компании, пишет CNBC.

Источник: МинФин