Великобритания выделила Украине 400 млн фунтов стерлингов
Великобритания выделила Украине 400 млн фунтов стерлингов помощи. Кроме того, предоставит 220 млн фунтов для гуманитарных нужд странам, которые принимают украинских беженцев.
фото: zn.ua
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Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине, сообщает корреспондент Укринформа.
Россия заплатит за совершенные преступления
По ее словам, Великобритания также выступила гарантом займа Украине от Всемирного банка на сумму $1 млрд.
Вудворд подчеркнула необходимость привлечения России к ответственности за совершенные военные преступления, в частности, в Буче, Ирпене, Бородянке, Чернигове и многих других городах.
«Пусть не вызывает сомнения, что за эти преступления против человечности наступит наказание», — сказала она.
Вудворд также добавила, что ее страна приветствует расследование, которое проводит Международный уголовный суд под руководством главного прокурора МКС Карима Хана.
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Как писал «Минфин», Украина запросила у стран «Большой семерки» финансовую поддержку в размере $50 млрд.
Источник: МинФин