Великобритания выделила Украине 400 млн фунтов стерлингов помощи. Кроме того, предоставит 220 млн фунтов для гуманитарных нужд странам, которые принимают украинских беженцев.

фото: zn.ua

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Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине, сообщает корреспондент Укринформа.

Россия заплатит за совершенные преступления

По ее словам, Великобритания также выступила гарантом займа Украине от Всемирного банка на сумму $1 млрд.

Вудворд подчеркнула необходимость привлечения России к ответственности за совершенные военные преступления, в частности, в Буче, Ирпене, Бородянке, Чернигове и многих других городах.

«Пусть не вызывает сомнения, что за эти преступления против человечности наступит наказание», — сказала она.

Вудворд также добавила, что ее страна приветствует расследование, которое проводит Международный уголовный суд под руководством главного прокурора МКС Карима Хана.

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Как писал «Минфин», Украина запросила у стран «Большой семерки» финансовую поддержку в размере $50 млрд.

Источник: МинФин