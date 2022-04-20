Дефицит госбюджета Украины в этом году достигнет 17,8% ВВП — прогноз МВФ

Дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году из-за развязанной Россией войны увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году. Такой прогноз дает Международный валютный фонд (МВФ), передает Интерфакс-Украина.

Фото: ft.com

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Согласно обнародованному в среду Фискальному мониторингу, в последующие годы дефицит будет оставаться также на очень высоком уровне: 2023 — 13,1% ВВП, 2024 — 11,9% ВВП, 2025−2026 годы — 10,9−10,8% ВВП .

Только в 2027 году, по оценкам фонда, дефицит упадет ниже 10% ВВП и составит 9,3% ВВП.

МВФ уточняет, что речь идет о дефиците сектора публичных финансов, в который входят также местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании и т. д. В Украине в последние годы он практически совпадал с дефицитом госбюджета, однако раньше он был выше за счет дефицита НАК «Нафтогаз Украины».

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Фонд уточнил, что первичный дефицит госбюджета Украины в текущем году, согласно ожиданиям, расширится до 13,4% ВВП с 1% ВВП в прошлом году. В следующем году он снизится до 7,3% ВВП, в 2024 — до 5,8% ВВП, в 2025 — до 4,9% ВВП, в 2026 — до 5,2% ВВП и в 2027 — до 4 ,1% ВВП

Напомним

В Dragon Capital оценивают среднемесячный дефицит бюджета Украины на уровне $4 млрд. во время боевых действий и предполагают сокращение разрыва до $2,5−3 млрд. при достижении устойчивой договоренности о прекращении огня.

Поэтому дефицит бюджета в этом году может достичь рекордных 16−26% ВВП в зависимости от сценария, прогнозирует компания.

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Источник: МинФин