НБУ стремится как можно быстрее отказаться от финансирования расходов правительства

НБУ будет финансировать только критические расходы правительства и стремиться к скорейшему полному отказу от этого инструмента. Об этом говорится в Основных принципах денежно-кредитной политики на период военного положения, опубликованных на сайте регулятора.

Фото: dw.com

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«Учитывая необходимость обеспечения надлежащего отпора широкомасштабной вооруженной агрессии россии и бесперебойного финансирования системы государственных финансов, Национальный банк поддерживает государственный бюджет Украины», — говорится в документе.

В то же время, центробанк отмечает, что финансирует лишь критические расходы правительства в ограниченных объемах и сохраняет полную прозрачность в освещении таких операций. Это должно предотвратить такие негативные последствия, как:

усиление фискального доминирования и высокую инфляцию;

ослабление доверия к НБУ и разбалансирование ожиданий;

усложнение процесса евроинтеграции Украины и сотрудничества с международными финансовыми донорами.

В НБУ подчеркнули, что стремятся как можно быстрее полностью отказаться от финансирования дефицита государственного бюджета.

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НБУ сохраняет свою независимость

Регулятор заверил, что будет сохранять собственную институциональную, финансовую и операционную независимость для надлежащего выполнения своих функций. В частности, центробанк продолжит самостоятельно определять целесообразность и объем операций по финансированию дефицита государственного бюджета.

Также Национальный банк будет избегать внедрения инструментов, которые могут привести к ослаблению доверия к монетарной политике, разбалансированию ожиданий и усилению фискального доминирования.

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Источник: МинФин