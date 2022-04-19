НБУ стремится как можно быстрее отказаться от финансирования расходов правительства
НБУ будет финансировать только критические расходы правительства и стремиться к скорейшему полному отказу от этого инструмента. Об этом говорится в Основных принципах денежно-кредитной политики на период военного положения, опубликованных на сайте регулятора.
Фото: dw.com
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«Учитывая необходимость обеспечения надлежащего отпора широкомасштабной вооруженной агрессии россии и бесперебойного финансирования системы государственных финансов, Национальный банк поддерживает государственный бюджет Украины», — говорится в документе.
В то же время, центробанк отмечает, что финансирует лишь критические расходы правительства в ограниченных объемах и сохраняет полную прозрачность в освещении таких операций. Это должно предотвратить такие негативные последствия, как:
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усиление фискального доминирования и высокую инфляцию;
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ослабление доверия к НБУ и разбалансирование ожиданий;
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усложнение процесса евроинтеграции Украины и сотрудничества с международными финансовыми донорами.
В НБУ подчеркнули, что стремятся как можно быстрее полностью отказаться от финансирования дефицита государственного бюджета.
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НБУ сохраняет свою независимость
Регулятор заверил, что будет сохранять собственную институциональную, финансовую и операционную независимость для надлежащего выполнения своих функций. В частности, центробанк продолжит самостоятельно определять целесообразность и объем операций по финансированию дефицита государственного бюджета.
Также Национальный банк будет избегать внедрения инструментов, которые могут привести к ослаблению доверия к монетарной политике, разбалансированию ожиданий и усилению фискального доминирования.
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Источник: МинФин