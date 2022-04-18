Из Украины теперь можно выехать только по загранпаспорту — ГПСУ

Теперь совершеннолетних граждан Украины снова будут пропускать через границу исключительно по действительным загранпаспортным или другим предусмотренным законодательством документам. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.

Фото: izbirkom.org.ua

0

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram :

главные новости об инвестициях и финансах

Он объяснил, что в первые недели полномасштабного вторжения на государственной границе наблюдалась гуманитарная катастрофа: тысячи людей штурмовали границу, а сервисные центры не работали. Поэтому граждан пропускали по внутренним паспортам или другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.

Поскольку сейчас ситуация успокоилась, людям следует соблюдать определенный законом порядок, добавил Демченко.

Читайте также: Япония хочет упростить получение статуса беженца для украинцев

Спикер ГНСУ объяснил, что в отношении лиц, уезжающих из регионов, где ведутся боевые действия, не имея загранпаспорта, пограничники могут принимать решения отдельно. Однако, по его словам, это всегда исключения, решения по которым принимаются, в зависимости от ситуации.

Демченко также напомнил, что внутренние украинские паспорта не являются основанием для легализации за границей,

Напомним

В период действия военного положения выезд детей до 16 лет возможен в сопровождении одного из родителей, бабы, деда, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных письменным заявлением одного из родителей, заверенным органом опеки, без нотариально удостоверенного согласия второго родителей.

Также необходим паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины) или ID-документ.

Читайте также: Германия не будет вводить ограничения на общую численность принимаемых из Украины беженцев

Источник: МинФин