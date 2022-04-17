Экспорт российского газа упал на 26,4% по сравнению с прошлым годом

С 1 января по 15 апреля 2022 года российский «Газпром» добыл 155,9 млрд кубических метров газа. Это на 1,3% или на 2,1 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году, сообщают в компании.

фото: epravda.com.ua

1

Что говорят в «Газпроме»

Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,6% — на 3,9 млрд куб. м.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд куб. м — на 26,4% или 16 млрд кубометров меньше, чем за тот же период 2021 года.

Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

Читайте также: Какие страны Европы покупают больше всего российской нефти

Как писал «Минфин», Международное энергетическое агентство (МЭА), в которое входят правительства 31 страны, разработало план. Его цель — уменьшить зависимость Европы от российского газа на треть в течение года.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин