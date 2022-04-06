Главное за среду: Запад запретил инвестиции в РФ, Россия расплатилась по евробондам в рублях

Запад запретил инвестиции в РФ, а также ввел санкции против Сбербанка и российского Альфа-Банка

США, Европейский союз и G7 запретили инвестирование в РФ, также наложили санкции на Сбербанк и Альфа-Банк. Правительства также увеличат санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также введут санкции в отношении неуказанных российских должностных лиц и членов их семей.

РФ расплатилась по евробондам в рублях: это может привести к дефолту

Российская Федерация перевела средства для выплат купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях. Банк-корреспондент не разрешил это сделать в долларах. Это может привести к объявлению дефолта.

Какие проблемы создают банки своим клиентам во время войны

Война подсветила изъяны в сервисе украинских банков, а недостатки в работе сделала более болезненными для клиентов. Что сейчас волнует людей, которые пользуются услугами финучреждений, и как те реагируют на их жалобы.

Ставки падают, вклады растут

Повальное снижение ставок по вкладам добралось и до небольших банков с депозитным портфелем физлиц менее 2 млрд грн. С момента публикации последнего обзора «Минфина», доходность гривневых депозитов снизило сразу 5 таких финучреждений.

Источник: МинФин