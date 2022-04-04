После зверств в Буче Макрон поддержал санкции против российских энергоносителей

Президент Франции выступает за ограничение импорта российской нефти и угля. Об этом Эммануэль Макрон заявил в эфире France Inter после публикации шокирующих фотографий из Бучи.

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«Случившееся в Буче требует нового набора санкций, и это должны быть очень четкие меры. Есть очень четкие признаки военных преступлений в Украине», — сказал президент Франции.

Макрон подчеркнул, что эта русская армия была в Буче. Он призывает наказать тех, кто был у истока этих преступлений.

Ранее Минфин сообщал, что 6 апреля в ЕС могут ввести нефтегазовое эмбарго, то есть запретить продажу энергоносителей из России.

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В то же время, в Германии после того, как украинские и европейские чиновники обвинили российские войска в совершении зверств под Киевом, в частности в Буче, нет единства относительно немедленной остановки импорта российских энергоносителей.

По данным Bloomberg, если против России не будет введено полное нефтегазовое эмбарго, она сможет заработать на экспорте энергоносителей почти $321 млрд в 2022 году. Это позволит агрессору закончить год с рекордным профицитом текущего счета в $240 млрд.

Источник: МинФин