Депозиты в украинских банках будут гарантироваться на 100%. Ощадбанк присоединится к ФГВФЛ

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 5542−1, который радикально меняет действующую систему гарантирования вкладов физических лиц. Цель документа — повысить доверие вкладчиков к банковской системе и обеспечить ее стабильность, — сообщает Фонд гарантирования вкладов.

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Важнейшие изменения на время войны

Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) будет возмещать депозиты физлиц в полном объеме, а не в пределах 200 тыс. грн, как было раньше. Эта норма будет действовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Фонд гарантирования также будет возмещать проценты по вкладам, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка. Исключение — случаи, предусмотренные частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Действие этой нормы распространяется на банки, решение о выводе которых с рынка будет принято после вступления в силу данного закона.

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Как будут работать гарантии после войны

Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам возрастет:

с нынешних 200 000 до 400 000 грн,

с 1 января 2023 г. — до 600 000 грн.

Изменения будут касаться банков, которые будут признаны неплатежеспособными после вступления в силу этих норм.

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Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования вкладов.

«Присоединение Ощадбанка создаст конкурентные условия работы для всех банков в Украине. Это соответствует международным стандартам, которыми предусмотрено обязательное участие в системе гарантирования всех банковских учреждений, которые привлекают вклады. Ощадбанк также получит новые возможности по привлечению в капитал инвестиций Европейского банка реконструкции и развития», — отмечают в Фонде гарантирования вкладов.

Присоединение Ощадбанка к Фонду было заложено в законодательстве еще в 2001 году в заключительных положениях Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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Долги ФГВФЛ

Финансовая задолженность ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины будет реструктуризирована.

Погашение задолженности по части номинала векселей будет осуществляться из средств Фонда гарантирования вкладов, а по части, что соответствует начисленным процентам, — из средств, взысканных с прежних собственников и связанных лиц, деятельность которых привела к неплатежеспособности финучреждений.

Закон вступит в силу после подписания Президентом Украины и официального обнародования.

Справка

По состоянию на 01.03.2022 г. Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 95,7 млрд грн.

В течение 2014−2016 годов для обеспечения выплат гарантированного возмещения Фонд привлек у Министерства финансов и Национального банка кредитные средства на общую сумму около 80 млрд. грн. Стоимость заимствований составила от 9,99 до 14%.

На сегодняшний день Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн — начисленные проценты. А также перечислил Министерству финансов (в том числе досрочно) 21,7 млрд грн, из которых 7,9 млрд грн — проценты.

Остаток долговых обязательств Фонда составляет 108,3 млрд грн — 45,7 млрд грн по номиналу векселей, по которым Фонд до конца 2031 года должен уплатить 62,5 млрд грн процентов.

Источник: МинФин