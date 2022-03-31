Инвесторы согласились на отсрочку выплаты процентов по еврооблигациям МХП

Компания «Мироновский хлебопродукт» (МХП) получила согласие на перенос выплаты процентов (купонов) на срок 270 дней по трем выпускам еврооблигаций (с погашением 2024, 2026 и 2029), — сообщила компания.

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Это поможет компании продолжить операционную деятельность, сохранить ликвидность в период военной агрессии со стороны России, сохранить как можно больше рабочих мест и обеспечить непрерывность своего бизнеса в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Такое решение позволит МХП продолжить подготовку к весенней посевной кампании, потребности в финансировании которой составляют примерно 160 миллионов долларов США с марта по июнь 2022 года.

«МХП благодарен своим стейкхолдерам (включая бондхолдеров), проявившим себя как ответственные партнеры в сверхсложное для Украины и компании МХП время», — говорится в пресс-релизе.

Первый дефолт

Как писал «Минфин», 19 марта Мироновский хлебопродукт не выплатил купон (проценты) по облигациям с годовой ставкой 6,25% на сумму 350 миллионов долларов США.

МХП пообещал как можно скорее обратиться к владельцам облигаций, чтобы договориться о взаимоприемлемом решении.

В результате военной агрессии России на территории Украины МХП потерпел ряд значительных финансовых убытков и операционных сложностей.

Источник: МинФин