Финансы

Инвесторы согласились на отсрочку выплаты процентов по еврооблигациям МХП

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 марта, 2022
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Компания «Мироновский хлебопродукт» (МХП) получила согласие на перенос выплаты процентов (купонов) на срок 270 дней по трем выпускам еврооблигаций (с погашением 2024, 2026 и 2029), — сообщила компания.

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Это поможет компании продолжить операционную деятельность, сохранить ликвидность в период военной агрессии со стороны России, сохранить как можно больше рабочих мест и обеспечить непрерывность своего бизнеса в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Такое решение позволит МХП продолжить подготовку к весенней посевной кампании, потребности в финансировании которой составляют примерно 160 миллионов долларов США с марта по июнь 2022 года.

«МХП благодарен своим стейкхолдерам (включая бондхолдеров), проявившим себя как ответственные партнеры в сверхсложное для Украины и компании МХП время», — говорится в пресс-релизе.

Первый дефолт

Как писал «Минфин», 19 марта Мироновский хлебопродукт не выплатил купон (проценты) по облигациям с годовой ставкой 6,25% на сумму 350 миллионов долларов США.

МХП пообещал как можно скорее обратиться к владельцам облигаций, чтобы договориться о взаимоприемлемом решении.

В результате военной агрессии России на территории Украины МХП потерпел ряд значительных финансовых убытков и операционных сложностей.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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