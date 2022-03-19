Финансы

Платежи в Приват24 будут приостановлены в воскресенье с полуночи и до 10 утра

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 19 марта, 2022
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Приватбанк запланировал технологическую паузу в проведении платежей через Приват24 20 марта с полуночи и до 10 утра, — сообщает банк.

Фото: Korrespondent

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20 марта 2022 г. Приватбанк будет проводить технологические работы по модернизации Приват24 чтобы существенно увеличить объемы обработки платежей и внедрение новых услуг.

Во время проведения технических работ 20 марта с 00 часов до 10 утра запланирована технологическая пауза в проведении платежей через мобильную и веб-версию Приват24 для физических лиц.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 19 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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