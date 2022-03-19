Мир оказался под угрозой «урагана голода» из-за российского вторжения — генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российское вторжение в Украину может вызвать голод и крах глобальной продовольственной системы. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Твиттер чиновника.

Фото: UN Photo/Eskinder Debebe

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«Война против Украины уже нарушает цепи поставок и вызывает резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт», — заявил Гутерреш.

По его словам, мир должен сделать все возможное, чтобы предотвратить «ураган» голода и крах глобальной продовольственной системы.

Контекст

Украина и россия вместе поставляют более четверти мирового экспорта пшеницы и пятую часть кукурузы. Цены на эти ключевые зерновые уже взлетели, ведь трейдеры опасаются разрывов в поставках.

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При этом цены на еду уже били рекорды до начала вторжения. Из-за экстремальной погоды урожай значительно снизился, а нехватка рабочей силы и высокие транспортные расходы перегрузили цепи поставок.

Мировые запасы зерна также находятся на очень низком уровне, так что если разрывы поставок из России и Украины затянутся, это может нанести рынку удар, от которого он не оправится годами.

Источник: МинФин