Не вижу экономических оснований для обесценивания гривны — Гетманцев

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев не видит оснований для дальнейшего обесценивания национальной валюты. Об этом он заявил агентству «Интерфакс-Украина»

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Гривна окрепла по отношению к рублю

«Гривня, безусловно, упала, но ненамного, в пределах 10%. А по сравнению с тем, как упал рубль, можно сказать, что она даже укрепилась. На сегодняшний день не вижу никаких экономических и финансовых оснований, чтобы гривня обесценивалась. Наоборот, мы видим, что наибольший стресс она прошла, практически не похудев. Держим ситуацию под контролем, валюта стабильна», — отметил гетманцев.

На вопрос, хватит ли международных резервов, он дал утвердительный ответ. «У нас беспрецедентно высокие золотовалютные резервы», — подчеркнул нардеп.

Валютный рынок заморожен

Как известно, с начала войны 24 февраля Нацбанк фактически заморозил валютный рынок, зафиксировав курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,25 грн/USD.

Валютный межбанк не работает. Бизнес может приобрести валюту только для оплаты товаров критического импорта, список которых четко определен. Банки могут заключать соглашения между собой и с НБУ по урегулированному курсу.

Источник: МинФин