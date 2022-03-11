Western Union не будет работать в РФ и Беларуси
Система денежных переводов Western Union временно останавливает работу в России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Пока приостанавливают
«Мы находимся в диалоге с широким спектром заинтересованных сторон и стараемся принять правильное решение о наших услугах в России и Беларуси. Мы провели тщательную оценку внутренних и внешних факторов, включая последствия для наших товарищей по команде, партнеров и клиентов», — пишет Western Union.
В конце концов, учитывая трагические последствия длительного нападения России на Украину, компания приняла решение приостановить операции в России и Беларуси.
«Мы присоединяемся к международному сообществу, выражая искреннюю надежду на дипломатическое и мирное решение», — резюмирует компания.
Visa и Master более решительные
Как известно, крупнейшие международные карточные платежные системы Visa и MasterCard c сегодняшнего дня (10 марта) полностью прекратили поддерживать операции граждан рф.
Источник: МинФин