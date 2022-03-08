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Где раздают воду и хлеб бесплатно — Киев

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 8 марта, 2022
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«Минфин» подготовил список адресов в Киеве, где бесплатно раздают питьевую воду и свежий хлеб всем нуждающимся.

фото: facebook.com

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Бизнесмен в Киеве бесплатно раздает воду вместе с тарой: 40 литров в одни руки, военным — безлимит. Ищите точки Эко вода по адресам:

Отрадный и Борщаговка

• ул. Борщаговская, 189/1
• ул. Нежинская, 16
• ул. Донца, 2 б
• ул. Лепсе, 9
• г. Боярка, ул. Белогородская, 21
• ул. Булгакова, 15
• ул. Симиренко, 22 г
• бул. Кольцова, 19
• Ж К София, ул. Леси Украинки, 27
• Ж К Щасливый, ул. Яблунева, 5
• ул. Героев Севастополя, 27
• Ж К Затишный Квартал
• Ж К Петровский Квартал, ул. Б.Хмельницкого, 1 б
• г. Вишневое, ул. Зеленая, 8
• г. Вишневое, ул. Першотравнева, 2

Соломянский и Голосеевский

• ул. Липковского, 24-А
• ул. Соломянская, 16-Б
• ул. Соломянская, 33
• ул. Волгоградская, 7
• ул. Преображенская, 28
• пр-т Лобановского, 33
• Чоколовский бульвар, 22
• ул. Донецкая, 18/2
• ул. Волынская, 8
• ул. Ереванская, 9
• пр-т Лобановского, 126-А
• ул. Маккейна, 23/35
• ул. Стельмаха, 6
• ул. Брожко, 64
• ул. Ломоносова, 50/2
• ул. Мациевича, 5/2

Позняки и Харьковская

• ул. Харьковское шоссе, 182
• ул. Харьковское шоссе, 16 д
• ул. Ревуцкого, 15
• ул. Ревуцкого, 26
• ул. Вербицкого, 30 а
• ул. Полесская, 22
• пр-т Бажана, 10
• ул. Гмыри, 4
• пр-т Бажана, 24
• Бортничи, ул. И.Дяченко, 20
• Русановский б-р, 12
• пр. Тычины, 16/2
• ул. Здолбуновская, 7
• ул. Ахматовой, 11
• ул. Красноткацкая, 14
• ул. Юрия Поправки, 4/39 а
• г. Бровары, ул. Независимости, 9

Оболонь

• ул. Макеевская, 7
• ул. Порика, 16 а
• ул. Г. Сталинграда, 65
• ул. Булаховского, 5 д
• ул. Данченко, 30
• ул. Гонгадзе, 32
• ул. Правды, 19 а
• пер. Балтийский Дом, 5
• ул. Клавдиевская, 40

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Украинский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий «Киевхлеб» заявил, что сейчас работает по таким адресам:

  • ул. Туровская 40
  • ул. Богатырская 5
  • ул. Теодора Драйзера 8
  • пр. Маяковского 15
  • пр. Маяковского 26
  • ул. Вышгородская 28
  • ул. Зои Гайдай 2/4
  • пр. Василия Порика 3
  • ул. Ревуцкого 36/2
  • ул. Семашко 8
  • ул. Подлесная 1
  • ул. Героев Днепра 29/36
  • ул. Академика Серкова 9г
  • пр. Павла Тычины 26
  • ул. Срибнокильская 3д
  • ул. Срибнокильская 20
  • ул. Маршала Малиновского 34
  • ул. Харьковское шоссе 144а
  • пр. Правды 66
  • ул. Закревского 61/2
  • ул. Братиславская 14Б
  • пр. Маяковского 91в
  • пр. Маяковского 53
  • ул. Якуба Коласа 25
  • ул. Депутатская 25
  • пр. Героев Сталинграда 13
  • пр. Василия Порика 13
  • пр. Минский 6
  • ул. Борщаговская 117
  • ул. Харьковское шоссе 12
  • ул. Сентябрьская 1
  • ул. Андрея Шептицкого, ½,
  • ул. Симеренко 17
  • ул. Петра Вершигоры 1
  • ул. Кубанской Украины 22
  • ул. Градинская 6
  • пр. Свободы 3
  • ул. Маршала Тимошенко 3
  • ул. Автозаводская 19
  • ул. Дмитрия Луценко 1
  • пр. Космонавта Комарова 2
  • пр. Соборности 4
  • ул. Радунская 46
  • ул. Героев Севастополя 23
  • ул. Героев Севастополя 42
  • пр. Маяковского 52
  • пр. Оболонский 52
  • ул. Булгакова 11
  • пр. Героев Сталинграда 53
  • пр. Победы 98
  • ул. Алма-Атинская 43/57
  • ул. Ивана Выговского 6
  • ул. Тростянецкая 6
  • ул. Лятошинского 24
  • ул. Игната Юры 18
  • ул. Антонова 8
  • ул. Петропавловская 6
  • пр. Гагарина 10
  • ул. Юрия Шумского 1
  • ул. Заречная 44
  • ул. Инженера Бородина 5Б
  • ул. Бориспольская 24
  • ул. Антона Цедика 4
  • ул. Тургеневская 82а
  • г. Бровары, ул. Короленко 58а
  • г. Бровары, ул. Грушевского 15
  • г. Бровары, ул. Металлургов 2
  • г. Бровары, ул. Олимпийская 2
  • г. Фастов, ул. Ст. Петлюры
  • г. Фастов, ул. Соборная 51
  • г. Фастов, ул. Гер. Пограничников
  • г. Фастов, ул. Галафеева
  • г. Фастов, ул. Соборная 25
  • г. Фастов, ул. Соборная 43
  • ул. Оноре де Бальзака 92
  • ул. Академика Глушкова 16
  • ул. Бойчука 234
  • ул. Теодора Драйзера 24
  • ул. Зодчих 62
  • ул. Русановская набережная 4
  • ул. Каштановая 15 пр. Соборности 13а
  • ул. Декабристов 9
  • пгт. Бортничи, ул. Харченко 41
  • ул. Ломоносова 60
  • ул. Бальзака 66/21
  • бул. Дарницкий 1а
  • пр. Акад. Палладина 32/34

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 8 марта, 2022
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