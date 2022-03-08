Где раздают воду и хлеб бесплатно — Киев

«Минфин» подготовил список адресов в Киеве, где бесплатно раздают питьевую воду и свежий хлеб всем нуждающимся.

фото: facebook.com

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Бизнесмен в Киеве бесплатно раздает воду вместе с тарой: 40 литров в одни руки, военным — безлимит. Ищите точки Эко вода по адресам:

Отрадный и Борщаговка

• ул. Борщаговская, 189/1

• ул. Нежинская, 16

• ул. Донца, 2 б

• ул. Лепсе, 9

• г. Боярка, ул. Белогородская, 21

• ул. Булгакова, 15

• ул. Симиренко, 22 г

• бул. Кольцова, 19

• Ж К София, ул. Леси Украинки, 27

• Ж К Щасливый, ул. Яблунева, 5

• ул. Героев Севастополя, 27

• Ж К Затишный Квартал

• Ж К Петровский Квартал, ул. Б.Хмельницкого, 1 б

• г. Вишневое, ул. Зеленая, 8

• г. Вишневое, ул. Першотравнева, 2

Соломянский и Голосеевский

• ул. Липковского, 24-А

• ул. Соломянская, 16-Б

• ул. Соломянская, 33

• ул. Волгоградская, 7

• ул. Преображенская, 28

• пр-т Лобановского, 33

• Чоколовский бульвар, 22

• ул. Донецкая, 18/2

• ул. Волынская, 8

• ул. Ереванская, 9

• пр-т Лобановского, 126-А

• ул. Маккейна, 23/35

• ул. Стельмаха, 6

• ул. Брожко, 64

• ул. Ломоносова, 50/2

• ул. Мациевича, 5/2

Позняки и Харьковская

• ул. Харьковское шоссе, 182

• ул. Харьковское шоссе, 16 д

• ул. Ревуцкого, 15

• ул. Ревуцкого, 26

• ул. Вербицкого, 30 а

• ул. Полесская, 22

• пр-т Бажана, 10

• ул. Гмыри, 4

• пр-т Бажана, 24

• Бортничи, ул. И.Дяченко, 20

• Русановский б-р, 12

• пр. Тычины, 16/2

• ул. Здолбуновская, 7

• ул. Ахматовой, 11

• ул. Красноткацкая, 14

• ул. Юрия Поправки, 4/39 а

• г. Бровары, ул. Независимости, 9

Оболонь

• ул. Макеевская, 7

• ул. Порика, 16 а

• ул. Г. Сталинграда, 65

• ул. Булаховского, 5 д

• ул. Данченко, 30

• ул. Гонгадзе, 32

• ул. Правды, 19 а

• пер. Балтийский Дом, 5

• ул. Клавдиевская, 40

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Украинский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий «Киевхлеб» заявил, что сейчас работает по таким адресам:

ул. Туровская 40

ул. Богатырская 5

ул. Теодора Драйзера 8

пр. Маяковского 15

пр. Маяковского 26

ул. Вышгородская 28

ул. Зои Гайдай 2/4

пр. Василия Порика 3

ул. Ревуцкого 36/2

ул. Семашко 8

ул. Подлесная 1

ул. Героев Днепра 29/36

ул. Академика Серкова 9г

пр. Павла Тычины 26

ул. Срибнокильская 3д

ул. Срибнокильская 20

ул. Маршала Малиновского 34

ул. Харьковское шоссе 144а

пр. Правды 66

ул. Закревского 61/2

ул. Братиславская 14Б

пр. Маяковского 91в

пр. Маяковского 53

ул. Якуба Коласа 25

ул. Депутатская 25

пр. Героев Сталинграда 13

пр. Василия Порика 13

пр. Минский 6

ул. Борщаговская 117

ул. Харьковское шоссе 12

ул. Сентябрьская 1

ул. Андрея Шептицкого, ½,

ул. Симеренко 17

ул. Петра Вершигоры 1

ул. Кубанской Украины 22

ул. Градинская 6

пр. Свободы 3

ул. Маршала Тимошенко 3

ул. Автозаводская 19

ул. Дмитрия Луценко 1

пр. Космонавта Комарова 2

пр. Соборности 4

ул. Радунская 46

ул. Героев Севастополя 23

ул. Героев Севастополя 42

пр. Маяковского 52

пр. Оболонский 52

ул. Булгакова 11

пр. Героев Сталинграда 53

пр. Победы 98

ул. Алма-Атинская 43/57

ул. Ивана Выговского 6

ул. Тростянецкая 6

ул. Лятошинского 24

ул. Игната Юры 18

ул. Антонова 8

ул. Петропавловская 6

пр. Гагарина 10

ул. Юрия Шумского 1

ул. Заречная 44

ул. Инженера Бородина 5Б

ул. Бориспольская 24

ул. Антона Цедика 4

ул. Тургеневская 82а

г. Бровары, ул. Короленко 58а

г. Бровары, ул. Грушевского 15

г. Бровары, ул. Металлургов 2

г. Бровары, ул. Олимпийская 2

г. Фастов, ул. Ст. Петлюры

г. Фастов, ул. Соборная 51

г. Фастов, ул. Гер. Пограничников

г. Фастов, ул. Галафеева

г. Фастов, ул. Соборная 25

г. Фастов, ул. Соборная 43

ул. Оноре де Бальзака 92

ул. Академика Глушкова 16

ул. Бойчука 234

ул. Теодора Драйзера 24

ул. Зодчих 62

ул. Русановская набережная 4

ул. Каштановая 15 пр. Соборности 13а

ул. Декабристов 9

пгт. Бортничи, ул. Харченко 41

ул. Ломоносова 60

ул. Бальзака 66/21

бул. Дарницкий 1а

пр. Акад. Палладина 32/34

Источник: МинФин