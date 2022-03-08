Где раздают воду и хлеб бесплатно — Киев
«Минфин» подготовил список адресов в Киеве, где бесплатно раздают питьевую воду и свежий хлеб всем нуждающимся.
фото: facebook.com
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Бизнесмен в Киеве бесплатно раздает воду вместе с тарой: 40 литров в одни руки, военным — безлимит. Ищите точки Эко вода по адресам:
Отрадный и Борщаговка
• ул. Борщаговская, 189/1
• ул. Нежинская, 16
• ул. Донца, 2 б
• ул. Лепсе, 9
• г. Боярка, ул. Белогородская, 21
• ул. Булгакова, 15
• ул. Симиренко, 22 г
• бул. Кольцова, 19
• Ж К София, ул. Леси Украинки, 27
• Ж К Щасливый, ул. Яблунева, 5
• ул. Героев Севастополя, 27
• Ж К Затишный Квартал
• Ж К Петровский Квартал, ул. Б.Хмельницкого, 1 б
• г. Вишневое, ул. Зеленая, 8
• г. Вишневое, ул. Першотравнева, 2
Соломянский и Голосеевский
• ул. Липковского, 24-А
• ул. Соломянская, 16-Б
• ул. Соломянская, 33
• ул. Волгоградская, 7
• ул. Преображенская, 28
• пр-т Лобановского, 33
• Чоколовский бульвар, 22
• ул. Донецкая, 18/2
• ул. Волынская, 8
• ул. Ереванская, 9
• пр-т Лобановского, 126-А
• ул. Маккейна, 23/35
• ул. Стельмаха, 6
• ул. Брожко, 64
• ул. Ломоносова, 50/2
• ул. Мациевича, 5/2
Позняки и Харьковская
• ул. Харьковское шоссе, 182
• ул. Харьковское шоссе, 16 д
• ул. Ревуцкого, 15
• ул. Ревуцкого, 26
• ул. Вербицкого, 30 а
• ул. Полесская, 22
• пр-т Бажана, 10
• ул. Гмыри, 4
• пр-т Бажана, 24
• Бортничи, ул. И.Дяченко, 20
• Русановский б-р, 12
• пр. Тычины, 16/2
• ул. Здолбуновская, 7
• ул. Ахматовой, 11
• ул. Красноткацкая, 14
• ул. Юрия Поправки, 4/39 а
• г. Бровары, ул. Независимости, 9
Оболонь
• ул. Макеевская, 7
• ул. Порика, 16 а
• ул. Г. Сталинграда, 65
• ул. Булаховского, 5 д
• ул. Данченко, 30
• ул. Гонгадзе, 32
• ул. Правды, 19 а
• пер. Балтийский Дом, 5
• ул. Клавдиевская, 40
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Украинский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий «Киевхлеб» заявил, что сейчас работает по таким адресам:
- ул. Туровская 40
- ул. Богатырская 5
- ул. Теодора Драйзера 8
- пр. Маяковского 15
- пр. Маяковского 26
- ул. Вышгородская 28
- ул. Зои Гайдай 2/4
- пр. Василия Порика 3
- ул. Ревуцкого 36/2
- ул. Семашко 8
- ул. Подлесная 1
- ул. Героев Днепра 29/36
- ул. Академика Серкова 9г
- пр. Павла Тычины 26
- ул. Срибнокильская 3д
- ул. Срибнокильская 20
- ул. Маршала Малиновского 34
- ул. Харьковское шоссе 144а
- пр. Правды 66
- ул. Закревского 61/2
- ул. Братиславская 14Б
- пр. Маяковского 91в
- пр. Маяковского 53
- ул. Якуба Коласа 25
- ул. Депутатская 25
- пр. Героев Сталинграда 13
- пр. Василия Порика 13
- пр. Минский 6
- ул. Борщаговская 117
- ул. Харьковское шоссе 12
- ул. Сентябрьская 1
- ул. Андрея Шептицкого, ½,
- ул. Симеренко 17
- ул. Петра Вершигоры 1
- ул. Кубанской Украины 22
- ул. Градинская 6
- пр. Свободы 3
- ул. Маршала Тимошенко 3
- ул. Автозаводская 19
- ул. Дмитрия Луценко 1
- пр. Космонавта Комарова 2
- пр. Соборности 4
- ул. Радунская 46
- ул. Героев Севастополя 23
- ул. Героев Севастополя 42
- пр. Маяковского 52
- пр. Оболонский 52
- ул. Булгакова 11
- пр. Героев Сталинграда 53
- пр. Победы 98
- ул. Алма-Атинская 43/57
- ул. Ивана Выговского 6
- ул. Тростянецкая 6
- ул. Лятошинского 24
- ул. Игната Юры 18
- ул. Антонова 8
- ул. Петропавловская 6
- пр. Гагарина 10
- ул. Юрия Шумского 1
- ул. Заречная 44
- ул. Инженера Бородина 5Б
- ул. Бориспольская 24
- ул. Антона Цедика 4
- ул. Тургеневская 82а
- г. Бровары, ул. Короленко 58а
- г. Бровары, ул. Грушевского 15
- г. Бровары, ул. Металлургов 2
- г. Бровары, ул. Олимпийская 2
- г. Фастов, ул. Ст. Петлюры
- г. Фастов, ул. Соборная 51
- г. Фастов, ул. Гер. Пограничников
- г. Фастов, ул. Галафеева
- г. Фастов, ул. Соборная 25
- г. Фастов, ул. Соборная 43
- ул. Оноре де Бальзака 92
- ул. Академика Глушкова 16
- ул. Бойчука 234
- ул. Теодора Драйзера 24
- ул. Зодчих 62
- ул. Русановская набережная 4
- ул. Каштановая 15 пр. Соборности 13а
- ул. Декабристов 9
- пгт. Бортничи, ул. Харченко 41
- ул. Ломоносова 60
- ул. Бальзака 66/21
- бул. Дарницкий 1а
- пр. Акад. Палладина 32/34
Источник: МинФин