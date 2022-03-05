ВВП Украины из-за войны сократился вдвое — НБУ

По текущим подсчетам Национального банка, сейчас ВВП Украины составляет лишь половину того, каким он был до начала войны. Об этом заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук сообщил в интервью Bloomberg, передает Економическая правда

Фото: bbc.com

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«Мы пытаемся держать нашу финансовую систему под контролем, но наши предварительные расчеты, которые мы производим каждый день, показывают, что объем нашего ВВП сейчас составляет лишь половину нормального объема ВВП в мирных условиях», — заявил Николайчук.

Он отметил, что такая ситуация оказывает давление на государственные финансы, поэтому Украина остро нуждается в финансовой поддержке международного сообщества для того, чтобы противостоять России.

«Но сейчас очень сложно подсчитать как много миллиардов долларов, возможно, сотен миллиардов долларов нам потребуется после войны для восстановления экономики», — добавил Николайчук.

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Напомним

3 марта Европейский Союз подписал с Украиной Меморандум о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

В тот же день стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс США с просьбой одобрить выделение $10 млрд в качестве помощи Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на два источника.

Еще 1 марта Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро за счет Евросоюза.

Источник: МинФин