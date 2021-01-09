Ryanair приостановит 70% полетов из Киева. Возобновит только весной

Лоу-кост Ryanair приостановит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон. Об этом сообщает портал avianews.com.

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Без перерыва продолжат действовать только три маршрута из аэропорта Борисполь — в Вену, Берлин и Валенсию. С февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

На конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. На данный момент не ясна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону. Продажа билетов на них закрыта.

Маршрутная сеть Ryanair из Киева:

Вена: рейсы выполняются

Берлин: рейсы выполняются

Валенсия: рейсы выполняются

Манчестер: с 1 февраля

Краков: до 10 января, затем с 3 февраля

Мадрид: до 10 января, затем с 5 февраля

Лондон: до 8 января, затем с 5 февраля

Познань: с 5 февраля

Пафос: с 7 февраля

София: с 28 марта

Дюссельдорф Веце: с 28 марта

Франкфурт-Хан: с 28 марта

Афины: с 30 марта

Будапешт: с 28 марта

Болонья: с 28 марта

Катания: с 30 марта

Бергамо: с 29 марта

Неаполь: с 28 марта

Рим: с 29 марта

Венеция: с 30 марта

Вильнюс: с 30 марта

Гданьск: с 29 марта

Катовице: с 28 марта

Варшава Модлин: с 28 марта

Вроцлав: с 28 марта

Братислава: с 29 марта

Барселона: рейсы изъяты из расписания

Быдгощ: рейсы изъяты из расписания

Дублин: рейсы изъяты из расписания

Кельн: рейсы изъяты из расписания

Как выполняются рейсы из регионов

Ryanair значительно сократил полетную программу из региональных аэропортов Украины. Например, до летнего сезона лоу-кост вообще не будет летать из Харькова и Херсона.

Во Львове у авиакомпании остался только один постоянный маршрут — в Лондон, а рейсы в Болонью она возобновит с 1 февраля.

Зимняя маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать три аэропорта. Рейсы в Краков, Дюссельдорф Веце, Гданськ будут выполняться с начала февраля. Сейчас лоу-кост летает из Одессы в Краков, однако с 10 января на несколько недель приостановит полеты по этому маршруту.

Как летает Wizz Air

В первой половине декабря венгерский лоукостер Wizz Air заявил что планирует возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 19 городов 10 стран.

Речь идет о таких рейсах:

из Киева — в Копенгаген, Пардубице, Биллунн, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу, Катовице;

из Львова — в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице и Вильнюс;

из Харькова — в Краков, Дортмунд, Вену, Гданск и Вроцлав.

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Возобновление рейсов зависит от решений власти оставить или удалить ту или иную страну из списка «зеленой» зоны. Соответственно, выполнение этих перелетов еще может быть отложено.

Источник: МинФин