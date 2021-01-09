Apple ведет переговоры с Hyundai о совместной разработке электромобиля

Южнокорейский автогигант Hyundai Motor ведет переговоры с Apple о разработке беспилотных электрокаров. Об этом сообщает Reuters.

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По информации СМИ, компании ведут переговоры о разработке беспилотных электромобилей к 2027 году, а также о производстве аккумуляторов на заводах Hyundai и Kia Motors в США.

«Apple и Hyundai в процессе переговоров, но пока еще ничего не решено», — заявили представители южнокорейской компании.

После появления новости, о переговорах компаний, акции Hyundai выросли на 25%. Цена акций Apple после появления новости практически не изменилась, показав рост менее 1%.

Не первое сотрудничество

Apple и Hyundai уже имеют опыт совместной работы. Компании работают вместе над проектом CarPlay — програмным обеспечением для подключения iPhone к автомобилям разных производителей.

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Как сообщал «Минфин», компания Apple впервые официально подтвердила информацию о разработке технологий для самоуправляемых автомобилей еще в 2017 году. По словам главы Apple Тима Кука, это один из самых сложных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Источник: МинФин