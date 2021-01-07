В первую неделю 2021 года НБУ купил на межбанке $20 миллионов. Продал — столько же

По данным НБУ, в 4 по 6 января регулятор купил на межбанке $ 20 млн и продал такую же сумму.

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В период с 28 по 31 декабря Нацбанк продал $ 46,3 млн, с 21 по 24 декабря — $ 43,1 млн.

С 14 по 18 декабря регулятор купил $ 299,6 млн, с 7 по 11 декабря — $ 79 млн.

Всего в 2020 году НБУ выкупил на рынке $ 49,3 млрд, а продал — $ 3,89 млрд.

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Источник: МинФин