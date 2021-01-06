Капитализация криптовалют приблизилась к $1 триллиону

В среду, 6 января, капитализация рынка криптовалют достигла исторического максимума — $ 972 млрд, но затем снизилась. Сейчас она составляет $ 920 млрд при общих суточных объемах торгов в $ 136 млрд, по данным Coinmarketcap.

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Доля биткоина на рынке — 68,5%, число криптовалют превышает 8190, пишет РБК.

Что происходит с криптовалютой

Сегодня биткоин обновил исторический максимум на отметке $ 35,7 тыс., подорожав с 1 января на четверть.

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Вслед за биткоином за последние 24 часа выросли в цене почти все крупнейшие по капитализации альткоины. Например, цена Ethereum увеличилась на 7% и превысила $ 1100, Litecoin — на 5%, до $ 159.

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Предыстория

В середине декабря 2020 года криптовалюта впервые в истории преодолела отметку в $ 20 000.

3 января цена биткоина побила исторический максимум, достигнув $ 34,19 тыс. за монету.

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На следующий день цена криптовалюты существенно снизилась, достигнув отметки в $ 28,5 тыс. 5 января биткоин торговался по цене в $ 31,7 тыс.

Источник: МинФин