Экс-стратег JPMorgan: Рынок акций США будет расти ближайшие 10 лет

В ближайшие десять лет рынок акций США покажет «удивительно хорошую» динамику. Такой прогноз сделал основатель аналитической компании Fundstrat и бывший главный стратег JPMorgan по рынку акций Томас Ли. Об этом пишет ProFinance.

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По словам Томаса Ли, на рынке акций США нет никакого пузыря, так как 94% всех денег, которые розничные инвесторы принесли на рынок с 2008 года, ушли не в акции, а в облигации.

За это время чистый объем инвестиций розничных игроков составил $ 3,1 трлн, из которых лишь $ 183 млрд (6%) пришлись на акции, пишет эксперт. Он отмечает, что за последние три года S&P 500 вырос на 70%, но при этом интерес розничных инвесторов к рынку акций оставался низким.

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«Начиная с 2017 года, розничные инвесторы все быстрее продавали акции, — отмечает Томас Ли. — В последние несколько месяцев наблюдался небольшой приток капитала на рынок акций, но как это может указывать на то, что он сформировал вершину?»

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Эксперт напоминает, что, начиная с 2008 года, розничные инвесторы вложили чистые $ 936 млрд в биржевые фонды (ETF) облигаций и чистые $ 1,9 трлн во взаимные облигационные фонды. За этот же период они инвестировали примерно $ 2 трлн в биржевые фонды акций, но при этом вывели около $ 1,9 трлн из аналогичных взаимных фондов.

Источник: МинФин