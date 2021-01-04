Акционеры Peugeot-Citroen одобрили слияние с Fiat-Chrysler

Главные акционеры PSA Group дали свое согласие на объединение группы компаний с концерном FCA (Fiat-Chrysler). Как сообщает агентство Reuters, в рамках специального собрания акционеров PSA Group за слияние с FCA проголосовали свыше 99% инвесторов с правом двойного голоса.

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Среди них, в частности, — семья Пежо, основной держатель акций концерна, а также крупный зарубежный инвестор, китайская компания Dongfeng.

В понедельник, 4 января, по информации Reuters, проходило также более широкое собрание акционеров, и инвесторы FCA также должны были проголосовать по вопросу о соглашении с PSA.

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Одобрение сделки, как отмечает агентство, станет последним шагом к слиянию концернов PSA Group и FCA. Образованная путем их объединения группа компаний Stellantis станет четвертым в мире автопроизводителем.

«Мы готовы к этому слиянию!» — заявил генеральный директор PSA Карлос Таварес, отметивший в рамках онлайн-встречи с акционерами, что окончательная дата объединения двух концернов будет объявлена вскоре после всех необходимых одобрений сделки со стороны держателей акций.

В группу Stellantis после ее образования войдут такие бренды, как Fiat, Maserati, Jeep, Dodge и Ram со стороны FCA и Peugeot, Citroen, Opel и DS со стороны PSA.

Источник: МинФин