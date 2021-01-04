Акции добывающих биткоин компаний за 2 месяца выросли на 300-500%

За последние два месяца акции компаний, занимающихся майнингом биткоина и других криптовалют, показали многократный рост. Об этом пишет сайт РБК. Например, бумаги HIVE Blockchain Technologies с конца октября подорожали более чем на 500%, с $ 0,32 до $ 2, согласно данным tradingview.com. В моменте цена достигала $ 2,2, а с начала года она выросла на 2500%.

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Схожую динамику продемонстрировали акции компании Riot Blockchain, сфокусировавшейся на майнинге биткоина. Котировки ее ценных бумаг за два последних месяца поднялись на 330%, до $ 15. Рост цены с 1 января составил 1240%.

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Акции добытчика биткоинов Marathon Patent Group за те же два месяца прибавили 400% и теперь стоят $ 11,7. Неделю назад, 22 декабря, курс инструмента установил максимум в $ 14. С начала года его котировки выросли на 1150%.

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Основной причиной удорожания акций майнеров стал рост стоимости биткоина. С начала сентября курс первой криптовалюты вырос на 165%, до текущей отметки в $ 26,5 тыс., 27 декабря достигая $ 28,3 тыс. В 2020 году BTC подорожал на 280%. Доходность его добычи также увеличилась — это показатель поднялся на 185% с мая, когда состоялся халвинг.

Источник: МинФин