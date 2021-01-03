Финансы

Банки-банкроты получили более 67 млн ​​грн

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 1 минута чтения

На счета ликвидируемых банков в течение ноября 2020 поступило 67,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

фото: АТН

0

Кто получил больше всего

«В частности, от реализации активов банки получили 55,0 млн грн, погашение кредитов — 11,6 млн грн, аренды имущества — 1,0 млн грн», — говорится в прес-срелизе Фонда.

Больше всего средств от реализации имущества в этот период получили:

  • АО «ВТБ Банк» — 38,5 млн грн;
  • ПАО «КБ «Финансовая инициатива» — 5,7 млн грн;
  • ПАО «Диамантбанк» — 4,4 млн грн;
  • ПУАТ «Фидобанк» — 3,2 млн грн;
  • АО «Родовидбанк» — 1,2 млн грн.

Читайте также: ФГВФЛ открыл реестр активов неплатежеспособных банков

Сколько поступило за 11 месяцев

По информации ФГВФЛ, в общем в январе-ноябре 2020 сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 4,28 млрд грн.

В частности, от реализации активов сумма поступлений составила 3,99 млрд грн. Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособных банков в этот период получили 269,6 млн грн, аренды имущества — 20,3 млн грн.

Также в Фонде отмечают, что от погашения ценных бумаг в январе-ноябре 2020 средства не поступали.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Австралийцы готовятся встретить первый тропический циклон сезона 2021 года

2 часа ago

Украинский гроссмейстер победил на шахматном турнире в Италии

3 часа ago

Президент Молдовы посетит Украину 12 января – Жовква

3 часа ago

В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцину

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button