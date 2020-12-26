Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели 21−24 декабря 2020 года продал на межбанковском валютном рынке $ 43,10 млн. Интервенций по покупке валюты НБУ не проводил. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Фото: delo.ua

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Что с курсом

Курс гривны за неделю снизился с 27,828 грн/$ в начале недели до 28,3547 грн/$ по итогам торгов в последний рабочий день.

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Напомним

Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $ 4929,00 млн и продал на $ 3844,70 млн. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $ 1084,30 млн.

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В течение недели 2−6 ноября 2020 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $ 70 млн, а купил $ 41 млн.

9 декабря Национальный банк впервые за последние четыре недели вышел на межбанк с покупкой доллара.

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Источник: МинФин