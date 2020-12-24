Финансы
Валюту лихорадит. Что будет с долларом и евро под елку (видео)
В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» Алексей Козырев расскажет, что происходит на валютном рынке и почему лихорадит курс доллара и евро. Прокомментирует ситуацию на рынке криптовалют и ОВГЗ.
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Главные вопросы
- Прошлую неделю гривна начала с укрепления, но сейчас уже растеряла тот импульс и ослабла относительно доллара. С чем связана такая волатильность национальной валюты?
- Одна из главных тем мировых финансовых СМИ — это курс биткоина, который обновляет свои исторические максимумы. Когда это ралли криптовалюты может остановится и до каких отметок биткоин может вырасти?
- В последние дни евро продолжает укрепляться относительно доллара. При этом у еврозоны экономические проблемы не меньше, чем в США. Стоит ли в таких условиях ожидать дальнейшего укрепления евро?
- В декабре интерес к ОВГЗ неожиданно снова начали проявлять нерезиденты. При этом доходность по облигациям, хоть и повысилась, но не существенно. С чем тогда связана эта тенденция?
- Прогноз курса доллара и евро, цен на золото и серебро на последнюю неделю 2020 года.
Источник: МинФин