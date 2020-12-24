Финансы

Валюту лихорадит. Что будет с долларом и евро под елку (видео)

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В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» Алексей Козырев расскажет, что происходит на валютном рынке и почему лихорадит курс доллара и евро. Прокомментирует ситуацию на рынке криптовалют и ОВГЗ.

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Главные вопросы

  • Прошлую неделю гривна начала с укрепления, но сейчас уже растеряла тот импульс и ослабла относительно доллара. С чем связана такая волатильность национальной валюты?
  • Одна из главных тем мировых финансовых СМИ — это курс биткоина, который обновляет свои исторические максимумы. Когда это ралли криптовалюты может остановится и до каких отметок биткоин может вырасти?
  • В последние дни евро продолжает укрепляться относительно доллара. При этом у еврозоны экономические проблемы не меньше, чем в США. Стоит ли в таких условиях ожидать дальнейшего укрепления евро?
  • В декабре интерес к ОВГЗ неожиданно снова начали проявлять нерезиденты. При этом доходность по облигациям, хоть и повысилась, но не существенно. С чем тогда связана эта тенденция?
  • Прогноз курса доллара и евро, цен на золото и серебро на последнюю неделю 2020 года.

Источник: МинФин

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