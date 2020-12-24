Валюту лихорадит. Что будет с долларом и евро под елку (видео)

Главное за четверг: что нам приготовил Mastercard, подбитая «первичка» и лидер «Минфин»

Украинцы могут летать и путешествовать на праздники — МИД

Владельцу банка Аркада вручили подозрение в присвоении 50 миллионов

Нацбанк предлагает новации относительно качества активов страховщиков

Очередной аукцион по продаже памятных монет НБУ состоится 14 января

Украина до конца года получит кредит от Deutsche Bank до $350 миллионов

Каждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи на обслуживание госдолга

Новый Defender 90 в Украине

Курс валют на вечер 23 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки