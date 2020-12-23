Финансы

Главное за среду: депозитный обзор, бонусы к «карантинным» выплатам и пенсионный калькулятор

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Почему вкладчики банков остались без новогодних акций
Максимальная ставка по депозитам в нацвалюте на 12 месяцев осталась неизменной — 11,5% годовых. Как за две недели изменились предложения банков с депозитным портфелем до 1 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Сокращение инвестиций. Нацбанк назвал причины падения экономики Украины
В третьем квартале 2020 года ключевым фактором падения валового внутреннего продукта оставалось сокращение инвестиций. Об этом говорится в комментарии НБУ по изменению реального ВВП в III квартале 2020 года.

«Карантинные» выплаты в СЭП на время локдауна бесплатные
Национальный банк отменил плату за услуги в СЭП НБУ при осуществлении операций, связанных с выплатой материальной помощи от государства населению и бизнесу вследствие усиленного карантина.

Департамент финмониторинга НБУ возглавил Бережной
По результатам открытого конкурсного отбора на вакантную должность директора Департамента финансового мониторинга Нацбанка с 23 декабря этого года назначен Алексей Бережной.

Пенсионный калькулятор. Как рассчитать свою пенсию
Пенсии в Украине остаются очень низкими. По данным Пенсионного фонда, из более чем 11,2 млн пенсионеров 45% получают до 3 тыс. грн в месяц, еще 15% — от 3 тыс. до 4 тыс. грн. И только 3% людей пожилого возраста государство выплачивает более 10 тыс. грн. Хотите знать, какую пенсию заработали вы?

Источник: МинФин

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