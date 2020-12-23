Дефицит бюджета-2021 снижен до почти 247 миллиардов и составляет 5,5% ВВП

15 декабря правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год, который предусматривает доходы в сумме 1,92 трлн грн и дефицит в размере 246,6 млрд грн. Это составляет 5,5% ВВП страны. Об этом идет речь в аналитическом обзоре Focus Ukraine за ноябрь 2020 года от Райффайзен Банк Аваль.

Фото: minfin.com.ua

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Параметры принятого Верховной Радой 15 декабря бюджета-2021 были несколько пересмотрены по сравнению с первым чтением. Доходы и расходы бюджета были незначительно пересмотрены после консультаций с МВФ, а лимит дефицита бюджета — снижен с 270 млрд грн до 247 млрд грн.

В то же время 15 декабря состоялось рекордное размещение гособлигаций, которое привлекло более 51,44 млрд грн, а 22 декабря — 22,2 млрд грн. В тот же период заинтересованность ОВГЗ вернулась и к инвесторам-нерезидентам, что уже способствовало повышению волатильности валютного курса и пополнению резервов за счет интервенций на валютном рынке.

Улучшился доступ к внешним источникам финансирования

9 декабря Украина получила от Европейской Комиссии первый транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС (MFA) в сумме 600 млн евро.

Характеристика транша:

долгосрочная ссуда;

процентная ставка — 0,125%;

срок погашения — июнь 2035 года.

Одновременно Европейская комиссия осуществила размещение собственных облигаций с отрицательной доходностью -0,143%, благодаря чему сумма транша фактически составила 623,5 млн евро.

Меморандум с ЕС о пятой программе макрофинансовой помощи был подписан еще 23 июля — через неделю после назначения Кирилла Шевченко главой НБУ. В рамках Меморандума предусмотрено предоставление двух траншей на общую сумму 1,2 млрд евро. Предоставление первого транша после длительной паузы во взаимоотношениях с МВФ является достаточно позитивным сигналом с учетом значительной потребности во внешнем финансировании в 2021 году и нарушения сроков пересмотра SBA с МВФ.

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Кроме того, Совет исполнительных директоров Всемирного банка 12 декабря принял решение о предоставлении Украине займа в сумме $ 300 млн для второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии сovid-19. 14 декабря Кабмин увеличил Фонд борьбы с сovid-19 на 6 млрд грн, перераспределив бюджетные назначения.

Миссия онлайн

Международный валютный фонд начал свою работу 21 декабря в онлайн-формате и продолжит такое сотрудничество в январе 2021 года.

По мнению аналитиков, уже в первом квартале 2021 года можно ожидать получение второго транша в рамках действующей программы SBA.

Вообще сотрудничество с МВФ является достаточно важным на фоне высокой потребности во внешнем финансировании, связанной с расчетами по государственным обязательствам в 2021 году. Отклонение от планового графика пересмотра программы привело к возникновению проблем с выполнением расходной части бюджета и принятию «пожарных мер» для привлечения средств, как, например, рекордное размещение ОВГЗ и дополнительная эмиссия еврооблигаций.

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В целом, постоянный пересмотр действующей программы с МВФ является своеобразным «знаком качества», который является прозрачным и понятным для внешних инвесторов и позволит улучшить состояние платежного баланса, привлечь средства под более низкую ставку, стимулировать внешние инвестиции.

Состояние Единого казначейского счета (ЕКС)

В последний месяц года именно фискальная политика стала главной обсуждаемой темой. В условиях паузы в сотрудничестве с МВФ возникает необходимость поиска дополнительных источников для финансирования дефицита бюджета. Средств на ЕКС явно недостаточно для этого, хотя план поступления доходов бюджета за ноябрь был перевыполнен (+9,3%), что дало дополнительные 8,7 млрд.

Остатки средств на ЕКС по состоянию на 1 декабря 2020 года незначительно выросли и составили 19,8 млрд грн.

В целом уровень исполнения бюджета за январь — ноябрь составил 100%, впервые в 2020 году.

Выполнение госбюджета по доходам в 2020 году, по мнению экспертов, превысит 100%.

Наличие проблемы отсутствия источников финансирования дефицита бюджета является сильным аргументом против введения жесткого карантина до конца периода уплаты налогов. Поэтому весьма вероятным является перенос части оплаты бюджетных обязательств на январь 2021 года.

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Источник: МинФин