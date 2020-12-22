У Альтбанка новый председатель

Наблюдательный совет Альтбанка принял решение относительно правления банка. Его временно возглавила Надежда Воробьева, сообщается в пресс-релизе банка.

Фото: bank.gov.ua

0

Экс-глава правления Игорь Волох не будет заниматься операционным управлением, но как акционер продолжит участвовать в стратегическом управлении банка.

Что известно о г-же Воробьевой

Исполняющей обязанности главы Правления назначена Надежда Воробьева. Она будет координировать работу правления и обеспечивать эффективное развитие банка в соответствии с утвержденной стратегией и бизнес-моделью.

Надежда Воробьева — специалист с 24-летним опытом в банковской сфере, с 2005 года — на руководящих должностях. С 2007-го по 2016 год Надежда работала в Universal Bank, группа Eurobank, где с 2014 года занимала должность директора департамента операционного управления.

В Альтбанке работает с момента последней смены его акционеров (с 2016 года). Ранее занимала должность члена правления, операционного директора.

Об Альтбанке

Бренд Альтбанк был создан в 2016 году после приобретения акционерами банка Неос. Сегодня это частный банк, обеспечивающий комплексный подход к обслуживанию клиентов с приоритетным использование цифровых каналов и сервисов.

По состоянию на ноябрь 2020 года кредитный рейтинг банка uaAA- стабильный.

Читать также: Кто из банков получил 11,11 миллиарда рефинанса НБУ. Список

Уставный капитал банка составляет 227,78 млн грн. Активы по состоянию на ноябрь 2020 года составляют 1,13 млрд грн, прибыль — 1,8 млн грн.

Срочно нужны деньги? Выбирай кредит в удобном каталоге на «Минфине»

Источник: МинФин