Курс валют на вечер 16 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар и евро просто взлетели ввысь. Доллар добавил 16 копеек на покупке и 17 копеек на продаже. Евро превзошел американскую валюту и набрал 31 копейку на покупке и 32 копейки на продаже.

Фото: vesna.sammit.kiev.ua

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Валюта Открытие 16 декабря Закрытие 16 декабря Изменения доллар 27,67/27,68 27,83/27,85 16/17 евро 33,63/33,65 33,94/33,97 31/32 рубль 0,3762/0,3766 0,3783/0,3788 0,0021/0,0022

Напомним, что торги открылись по доллару в диапазоне 27,6700-27,6850 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,6328-33,6511 грн/евро, торги по рублю – 0,3762-0,3766 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,70-27,90 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,90 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,75-28,80 гривны, евро — 33,60-35,00 гривны.

Источник: МинФин