Цена нефти Brent пробила отметку в $ 51

Цены на нефть продолжают постепенно восстанавливаться на фоне начала вакцинации от covid-19 в мире — нефть Brent впервые с марта пересекла отметку в $51 за баррель. Об этом сообщает Reuters.

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Торги на бирже

Нефть Brent выросла в цене на 25 центов, или 0,5% и стоила на рынке $51.01 за баррель. Фьючерсы нефти WTI выросли на 21 цент (+ 0,4%) и установились в цене на уровне $ 47,83 за баррель.

Причина роста цен

Основной причиной рыночного оптимизма остается начало вакцинации в мире — все больше стран предоставляют разрешение на вакцинацию и начинают прививки населения. Помогает в поддержании тренда также ослабевший доллар, который достиг самых низких с 2018 года уровней.

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С другой стороны ожидания инвесторов сдерживают жесткие локдауны в европейских странах и информация о значительных запасах нефти в США (495 000 000 баррелей).

По мнению аналитиков FACTS Global Energy наибольшей угрозой для спроса на мировом рынке является ситуация в США, где сохраняется низкий уровень спроса на бензин как следствие ухудшение статистики covid-19 в стране.

Прогноз на 2021 от ICU

Цены на нефть будут расти в течение следующего года. К концу 2021 ее средние значения составят $ 55-60 за баррель.

«Оптимизм относительно вакцин и огромный приток ликвидности на финансовых рынках компенсируют негативный эффект сокращения спроса на нефть из-за локдауна, а с открытием экономик цены постепенно буду расти», — объяснил эту тенденцию глава департамента по корпоративному анализа ICU Александр Мартыненко.

Как менялась цена в этом году

В этом году впервые в истории цена фьючерса нефти марки WTI упала до нуля, а затем достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель. Цена нефти марки Brent в апреле этого года снижалась до $19.

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Источник: МинФин