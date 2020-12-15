Главное за вторник: принятый бюджет-2021, рекордный ОВГЗ-аукцион и «доходное фермерство»

ВР приняла бюджет-2021

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. Это решение получило голоса 289 депутатов при необходимых 226-ти.

ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет рекордную сумму — почти 51,44 миллиарда

Министерство финансов на аукционе 15 декабря привлекло в бюджет 51,439 млрд грн по курсу НБУ от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Как купить недвижимость в Польше

Украинцы остаются главными покупателями польской недвижимости среди иностранцев. Например, в прошлом году наши сограждане приобрели в соседней стране втрое больше квадратных метров, чем немцы. «Минфин» узнавал, сколько стоит недвижимость в Польше и как ее купить нерезиденту.

Кабмин выделит помощь 734 621 предпринимателю

734 621 украинский предприниматель, который остановил свою работу из-за карантина, сможет получить от государства по 8 тысяч грн помощи согласно постановлению Кабмина №1233.

Время криптоурожая: что такое «доходное фермерство» и как на этом заработать

PayPal, Square, MicroStrategy и многие другие крупные компании за последние несколько месяцев показали всему миру, что интерес институциональных инвесторов к криптовалютам все более очевиден. Это не могло не сказаться на стоимости первой криптовалюты – 30 ноября цена биткоина на Binance превысила свою наивысшую ценовую отметку в $19800.

Источник: МинФин