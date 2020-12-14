Новая памятная монета из серебра вводится в обращение с 15 декабря — НБУ

Памятная серебряная монета «Украина – Беларусь. Духовное наследие – Ирмологион» вводится в обращение с 15 декабря 2020 года. Об этом сообщает НБУ на официальном сайте.

Фото: oncoins.net

0

Духовные сокровища Украины

Монета из серии «Духовные сокровища Украины», отчеканенная из серебра весом 62,2 г, посвящена древней духовной песенной традиции, которая царила с конца XVI в. на всей этнической территории украинцев и белорусов.

Тираж монеты 2500 шт., номинал – 20 грн.

Это были нотные сборники разных жанров литургического пения – Ирмологион. В Ирмологион – первой нотной книге, были собраны ирмосы как мелодические и ритмические модели для тропарей канонов. Слова в поэтическом тексте нанизываются на нить, как жемчуг в кораллах, чередуясь как мотивы орнамента.

Читайте также: Нацбанк продал памятные монеты более чем 120 тысяч

Ирмологионы складывались в монастырях, кафедральных соборах, приходских церквях. Значительная часть сохранившихся Ирмологионов – рукописная. В начале ХVIII века стали издаваться печатные нотные Ирмологионы.

Напомним

Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.

Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.

Монеты новых выпусков можно приобрести online и через банки-дистрибьюторы – Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.

Хотите знать о валюте больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале

Источник: МинФин