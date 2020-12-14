Финансы

Курс валют на вечер 14 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка все валюты устремились книзу. Доллар потерял 8 копеек на покупке и 9 копеек на продаже. Евро «похудел» на 8 копеек на обеих операциях.

Фото: finclub.net

0

Валюта

Открытие 14 декабря

Закрытие 14 декабря

Изменения

доллар

 27,92/27,94

27,84/27,85

8/9

евро

 33,93/33,95

33,85/33,87

8/8

рубль

0,3825/0,3830

0,3802/0,3806

0,0023/0,0024

Напомним, торги по доллару открылись в диапазоне 27,9200-27,9400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,9311-33,9554 грн/евро, торги по рублю – 0,3825-0,3830 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,90-28,12 гривны. Евро покупают по 33,70 гривны, продают по 34,10 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке вечером доллар торгуется по 27,85 — 29,00 гривны, евро — 33,65-35,20 гривны.

Источник: МинФин

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