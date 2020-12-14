Курс валют на вечер 14 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка все валюты устремились книзу. Доллар потерял 8 копеек на покупке и 9 копеек на продаже. Евро «похудел» на 8 копеек на обеих операциях.
Фото: finclub.net
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Валюта
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Открытие 14 декабря
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Закрытие 14 декабря
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Изменения
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доллар
|27,92/27,94
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27,84/27,85
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8/9
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евро
|33,93/33,95
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33,85/33,87
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8/8
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рубль
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0,3825/0,3830
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0,3802/0,3806
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0,0023/0,0024
Напомним, торги по доллару открылись в диапазоне 27,9200-27,9400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,9311-33,9554 грн/евро, торги по рублю – 0,3825-0,3830 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,90-28,12 гривны. Евро покупают по 33,70 гривны, продают по 34,10 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке вечером доллар торгуется по 27,85 — 29,00 гривны, евро — 33,65-35,20 гривны.
Источник: МинФин