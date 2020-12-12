НБУ ухудшил прогноз роста международных резервов в 2020 году

Национальный банк ухудшил прогноз роста международных резервов с $29,1 млрд до $27 млрд в 2020 году. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: ain.ua

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«Уровень международных резервов Украины до конца 2020 года вырастет до около $27 млрд или больше — в зависимости от долговых размещений правительства», — говорится в сообщении.

Ожидания НБУ

Согласно октябрьскому прогнозу, Национальный банк ожидал роста международных резервов в этом году в $29,1 млрд. В то же время заложенные в прогноз предположение о получении официального финансирования от МВФ и других кредиторов оправдались лишь частично — были получены только средства от ЕС.

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Напомним

В октябре текущего года Национальный банк ухудшил прогноз роста международных резервов с $29,8 млрд до $29,1 млрд.

Международные резервы Национального банкав ноябре сократились на 0,02% до $26,135 млрд.

По состоянию на 1 ноября 2020 года международные резервы Украины составляли $26,1 млрд в эквиваленте, а по состоянию на 1 октября 2020-го — $26,53 млрд в эквиваленте.

В 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020-го составили $25,3 млрд (в эквиваленте).

По итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019-го составили $20,8 млрд (в эквиваленте).

Источник: МинФин